Более 50 надписей с рекламой наркотиков закрасили волонтёры во время рейда в Пскове

13:10, 17 сентября 2023, ПАИ

Более 50 надписей с рекламой наркотиков закрасили волонтёры во время рейда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Наркоторговцы используют стены домов в качестве билбордов для рекламы наркотиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что она направлена на молодёжь, её нанесением также занимаются молодые люди, не понимающие, чем опасен такой заработок», – отметили в полиции.

Добровольцы проверили на предмет незаконных граффити улицы центральной части города. Надписи обнаружены на стенах домов рядом с учебными заведениями и местами отдыха детей и молодёжи.

В полиции напомнили, что за нанесение подобного рода надписей предусмотрена административная ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ).