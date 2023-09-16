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Спорт

В Псковской области подвели итоги личного первенства по шахматам среди детей и подростков

Федерация шахмат Псковской области утвердила итоги личного первенства региона по шахматам среди детей и юношества, сообщили ПАИ в пресс-службе федерации.

Фото Федерации шахмат

В первенстве приняли участие более 150 юных шахматистов, которые в семи турах выявляли сильнейших в своих возрастных группах до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. По итогам соревнований 83 юных спортсмена выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам.

По результатам соревнований победителями в своих возрастных группах стали: Валерия Кузнецова (девочки до 9 лет, Псков), Арсений Тарасов (мальчики до 9 лет, Пыталовский район), Мария Солдатова (девочки до 11 лет, Псковский район), Анвар Файзулин (мальчики до 11 лет, Псков), Полина Губина Полина (девочки до 13 лет, Псков), Дмитрий Голубев (мальчики до 13 лет, г. Псков), Анастасия Филиппова (девушки до 15 лет, г. Псков), Ростислав Бобовкин (юноши до 15 лет, Псков), Эвелина Галаханова (девушки до 17 лет, Псков), Иван Зубарев (юноши до 17 лет, Плюсский район), Николай Зиновьев (юноши до 19 лет, Великие Луки), Анастасия Байбарацкая (девушки до 19 лет, Пыталовский район).

В ноябре победители и призёры регионального первенства в составе сборной Псковской области будут представлять регион на личном первенстве СЗФО по шахматам среди юношей и девушек в Санкт-Петербурге.

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