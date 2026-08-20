Около ста спортсменов вышли на старт региональных соревнований по лыжероллерам в Островском районе

08:53, 20 августа 2026, ПАИ

Около ста спортсменов вышли на дистанцию спринтерской гонки региональных соревнований по лыжероллерам среди юношей и девушек памяти заслуженного тренера России Павла Мищенкова. Они проходят на базе «Юность» в Островском районе до 23 августа, сообщает Федерация лыжных гонок Псковской области.

19 августа был дан старт соревнований. В нём приняли участие спортсмены из Москвы и Московской, Тверской, Мурманской областей. Псковскую область представили лыжники из Струг Красных, Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Невеля, Себежа и Пушкинских Гор.

«Спринтерская гонка – яркий, динамичный вид программы. После пролога, когда спортсмены бегут спринтерский круг со старта с интервалом в 30 секунд, определяются сильнейшие группы для выхода в полуфинальные и финальные групповые забеги. И только в финальном забеге определяется призовая тройка», – пояснили организаторы.

Павел Мищенков (1961–2024) – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, основатель и многолетний руководитель лыжного и биатлонного центра «Юность», обладатель звания «Почётный гражданин города Острова». Среди его воспитанников – заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 2002 года Михаил Иванов, чемпион России по биатлону Алексей Столяров, победитель юношеских Европейских Олимпийских игр Михаил Семёнов и другие.

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