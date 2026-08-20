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Спорт

Модульный физкультурно-оздоровительный комплекс появится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

В следующем году в Пскове запланированы строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Машиностроитель» и двух умных спортивных площадок, а также капитальный ремонт детского сада № 42 на Сиреневом бульваре. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

«Этот год мы посвятили в том числе заявочной кампании. Он не так насыщен объектами строительства. В большей степени мы направили свои силы на проектирование, на защиту этих заявок в министерствах разного уровня – по линии спорта, по линии образования, – отметил Сухинский. – Из объектов образования это детский сад № 42 на Сиреневом бульваре. Там порядка 40 миллионов рублей. Принцип понятен: дети будут выселены на время ремонта, и строители туда заедут».

Сухинский надеется, что в следующем году появится много новых объектов спортивной инфраструктуры.

Сухинский подчеркнул, что пока строительство некоторых спортобъектов – это только надежда. «Когда будет соглашение с Минспортом РФ, можно будет говорить о факте, – добавил он. – В следующем году также планируются две умные площадки по принципу, как на улице Никольской, и модульный ФОК на стадионе «Машиностроитель».

Он также сообщил, что проект модульного ФОКа получил поддержку благодаря губернатору Михаилу Ведерникову, который лично защищает такие объекты в Министерстве спорта. «Сейчас в России много желающих, а денег немного меньше стало, поэтому приходится губернатору в том числе ездить и защищать эти заявки, – пояснил замглавы администрации. – Модульный ФОК планируется построить в следующем году на стадионе «Машиностроитель». Там у нас есть пятно застройки за зданием спортивной школы «Гармония».

Говоря про проект лыжно-биатлонного центра в Промежицах, Сухинский отметил, что «радостной картины» пока нет. «Есть дорогостоящий проект – около 1 млрд рублей. Это сейчас неподъёмная сумма для бюджета. Вопрос приоритетов. Не совсем то время, когда можно такие средства тратить на такие объекты, – сказал он. – Но всё равно без проектов не будет итога. Проект необходим, мы с ним будем подавать заявки. Может быть, его разобьём на составляющие. Это реально сделать».

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