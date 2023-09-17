Профсоюзы поздравили псковичей с Днём работников леса

10:29, 17 сентября 2023, ПАИ

С профессиональным праздником – Днём работников леса – поздравил жителей региона председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ Андрей Стегний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня мы отмечаем ваше непрерывное трудолюбие, мастерство и преданность делу. Ваши усилия и профессионализм способствуют сохранению лесного богатства, его устойчивому использованию и охране. Вы не только создаёте благоприятные условия для развития лесных промыслов, но и вносите огромный вклад в экологическую стабильность и качество жизни нашего общества. Ваше трудоёмкое и ответственное занятие требует высокой квалификации, смелости и выносливости. Вы каждый день сталкиваетесь с трудностями и вызовами, но преданность делу и стремление к совершенству делают вас настоящими героями нашей отрасли», – отметил в поздравлении Андрей Стегний.

От имени Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ он выразил работникам лесной отрасли благодарность за самоотверженность и преданность своему делу и пожелал крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений.