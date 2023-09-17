Псковский ОМОН «Кром» отмечает 31-ю годовщину со дня образования

12:27, 17 сентября 2023, ПАИ

17 сентября отряд мобильный особого назначения «Кром» управления Росгвардии по Псковской области отмечает 31-ю годовщину со дня образования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудников и ветеранов отряда поздравил начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

С начала года, личный состав ОМОН «Кром» свыше 300 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято 98 кг наркотических веществ, 63 единицы огнестрельного оружия, свыше 3000 боеприпасов.

Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезврежено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга более двухсот сотрудников награждены государственными наградами.