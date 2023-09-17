36 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа

11:18, 17 сентября 2023, ПАИ

С начала сентября более 36 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Жители Псковской области могут бесплатно привиться отечественной вакциной. В этом году её состав улучшили, препарат действует против актуальных штаммов.

Кроме вакцинации, важно соблюдать и другие меры профилактики ОРВИ и гриппа. В частности, следует избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания — кашель, чихание и другое. Нужно регулярно мыть руки с мылом и промывать полость носа после посещения общественных мест. Следует делать влажную уборку дома и проветривать комнаты, а также вести здоровый образ жизни: особенно это касается сна, питания и физической активности. При недомогании - обращаться к врачам.