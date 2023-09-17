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Общество

Библиотекари из Казахстана намерены присоединиться к проектам псковских коллег

Библиотекари из Казахстана намерены присоединиться к проектам псковских коллег, сообщили ПАИ в Псковской городской библиотеке.

Новосибирская государственная областная научная библиотека пригласила псковских библиотекарей принять участие в виртуальном круглом столе по межбиблиотечому сотрудничеству для сохранения и продвижения культурного наследия народов разных стран и регионов. Коллег из Сибири заинтересовали международные проекты псковичей.

Фото предоставлено Псковской городской библиотекой

На круглом столе,  в котором приняли участие библиотекари из Республики Коми, Республики Карелия, Сахалина, Ставропольского края, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси, заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко объяснила, как общее литературное наследие помогло псковичам навести «Книжные мосты дружбы» с Витебском и Оршей, наладить «Открытый диалог культур» с городом Борисовом Минской области, а также придумать совместный с Борисовской центральной библиотекой имени И.Х. Колодеева проект «Туристический переплёт» и вовлечь в него краеведов двух приграничных регионов.  

В этом году псковские библиотекари провели уже две онлайн-конференции с белорусскими коллегами при участии псковских историков, искусствоведов, краеведов и экскурсоводов. И задумали подписать договор о сотрудничестве в Централизованной библиотечной системой Витебска, а также организовать профессиональный тур в соседнюю страну.

Эта информация заинтересовала директора Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина Светлану Городецкую. Тогда Людмила Слабченко пригласила коллег из Бреста в Псков и предложила им познакомиться не только с пушкинскими достопримечательностями Псковской области, но и с проектом «Пушкин и Псков», который реализует Централизованная библиотечная система Пскова. Людмила Слабченко сказала белорусским коллегам, что в конце сентября в Пскове как раз будет проходить фестиваль «Книжная яблоня», в котором библиотекари из Бреста могли бы поучаствовать. Библиотекари из Казахстана также сказали, что у них в республике есть библиотека имени Пушкина, и тоже захотели сотрудничать с псковскими библиотекарями на эту тему.

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