Минздрав рекомендовал регионам готовиться к масочному режиму в больницах

14:58, 17 сентября 2023, ПАИ

Минздрав поручил регионам готовиться к возвращению масочного режима в больницах и сформировать необходимый запас лекарств от респираторных заболеваний, пишет РБК со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По его словам, в России наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах. В то же время Кузнецов подчеркнул, что «в целом эпидобстановка сегодня стабильная».

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах – в случае роста заболеваемости – вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа, настоятельно рекомендуем гражданам её пройти», – добавил помощник министра.

Ранее 16 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19. «Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьёзных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определённый период», – добавили в ведомстве.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. Так, если в начале августа в России выявляли около 3 тыс. заражённых в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости увеличился до 7 688 выявленных случаев (рост за неделю на 49,2 %). В конце августа ВОЗ также предупреждала о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире.