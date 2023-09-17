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Общество

Больше 40% россиян живут в одиночестве

Более 40 % домохозяйств в России состоят из одного человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

Сообщается, что в 1994 году на одиночек приходилось 19,4 % домохозяйств, а в 2021 году – 41,8 %, или 27,6 млн домохозяйств. При этом ещё в 2015 году их доля составляла 30,6 %.

До этого психолог Кичаев заявил, что удалённая работа повлияла на рост числа одиноких россиян.

Эксперт пояснил, что в современном мире россиянам необязательно ходить в магазин, чтобы купить продукты или товары, потому что их можно заказать. Это приводит к тому, что они больше времени проводят дома. Кроме того, общение также происходит через мессенджеры или сайты знакомств, поэтому россияне не хотят тратить силы на реальные знакомства.

Помимо перечисленных факторов, у граждан меняются семейные ценности. Они чаще ставят карьеру и финансовую независимость превыше всего.

По его мнению, многие молодые люди очень ценят своё личное пространство и воспринимают отношения как риск, поэтому впускать партнёра в свою зону комфорта для них может быть сложно.

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