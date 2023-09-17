Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача

Чтобы получить максимальную пользу от врачебного приёма, нужно подготовиться к нему, рекомендуют псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото: ПАИ

В телеграм-канале комитета со ссылкой на Минздрав выложен памятка, которая поможет пациентам.

Перед приёмом врача:

1. Сформулируйте и запишите несколько самых важных вопросов, которые вы хотите задать врачу (ниже представлены вероятные примеры). Отмечайте каждый пункт во время встречи.

2. Запишите подробности своих симптомов: когда они появились, усилились или ослабли со временем.

3. Запишите или принесите все принимаемые лекарства, в том числе отпускаемые без рецепта, витамины и пищевые добавки.

4. При необходимости возьмите с собой члена семьи или друга.

Во время приёма:

1. Не бойтесь переспрашивать, если вы чего-то не понимаете.

2. Записывайте то, что говорит вам врач.

Возможные примеры вопросов

Если вам поставили диагноз:

1. Спросите у врача, что это за болезнь и как она повлияет на вашу жизнь.

2. Узнайте на приёме, каковы причины этого заболевания.

3. Спросите у врача в случае инфекционного заболевания: заразно ли это и какие меры нужно принять, чтобы никого не заразить окружающих.

Узнайте о лечении:

1. Какие есть варианты лечения и насколько это эффективно?

2. Сколько времени займёт лечение и как понять, работает ли предложенная схема лечения?

3. Какие побочные эффекты есть у лекарств?

4. Что делать, если пропущен приём лекарств?

5. Можно ли уменьшить количество лекарств?

6. Нужен ли рецепт на лекарство?

Если нужно сдать анализы:

1. Для чего нужен этот анализ?

2. Насколько точны результаты анализа?

3. Что будет означать положительный или отрицательный результат?

4. Как подготовиться к сдаче анализа?

5. Когда и как получить результаты?

Узнайте об образе жизни:

1. Как следует изменить своё питание?

2. Нужно (или можно) ли заниматься физкультурой?

3. Какие упражнения можно выполнять, а какие – нет?

4. Нужно ли сделать какие-либо прививки?

5. Нужно ли принимать витамины и пищевые добавки?

6. Соответствует ли ваш вес норме?

Узнайте о перспективах:

1. Спросите о надёжных источниках информации о болезни.

2. Есть ли обучение или группы поддержки для людей с таким заболеванием.

После приёма:

1. Убедитесь, что вы задали все вопросы из вашего списка.

2. Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.

3. Запишите время следующего визита.

«Вы должны выйти из кабинета врача с пониманием того, что нужно делать, над чем работать и о чём нужно знать между визитами», – отметили в комитете.

Запланировать визит проще всего через единый портал госуслуг gosuslugi.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 сентября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Себежском районе
17 сентября 2023

Историю сквера Павших борцов напомнил псковичам Борис Елкин
17 сентября 2023

Фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове
17 сентября 2023

Печоры вырвались вперёд в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»
17 сентября 2023

Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача
17 сентября 2023

Минздрав рекомендовал регионам готовиться к масочному режиму в больницах
17 сентября 2023

В начале рабочей недели воздух в Псковской области прогреется до +22 градусов
17 сентября 2023

Псковский ОМОН «Кром» отмечает 31-ю годовщину со дня образования

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...