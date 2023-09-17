Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача

15:58, 17 сентября 2023, ПАИ

Чтобы получить максимальную пользу от врачебного приёма, нужно подготовиться к нему, рекомендуют псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

В телеграм-канале комитета со ссылкой на Минздрав выложен памятка, которая поможет пациентам.

Перед приёмом врача:

1. Сформулируйте и запишите несколько самых важных вопросов, которые вы хотите задать врачу (ниже представлены вероятные примеры). Отмечайте каждый пункт во время встречи.

2. Запишите подробности своих симптомов: когда они появились, усилились или ослабли со временем.

3. Запишите или принесите все принимаемые лекарства, в том числе отпускаемые без рецепта, витамины и пищевые добавки.

4. При необходимости возьмите с собой члена семьи или друга.

Во время приёма:

1. Не бойтесь переспрашивать, если вы чего-то не понимаете.

2. Записывайте то, что говорит вам врач.

Возможные примеры вопросов

Если вам поставили диагноз:

1. Спросите у врача, что это за болезнь и как она повлияет на вашу жизнь.

2. Узнайте на приёме, каковы причины этого заболевания.

3. Спросите у врача в случае инфекционного заболевания: заразно ли это и какие меры нужно принять, чтобы никого не заразить окружающих.

Узнайте о лечении:

1. Какие есть варианты лечения и насколько это эффективно?

2. Сколько времени займёт лечение и как понять, работает ли предложенная схема лечения?

3. Какие побочные эффекты есть у лекарств?

4. Что делать, если пропущен приём лекарств?

5. Можно ли уменьшить количество лекарств?

6. Нужен ли рецепт на лекарство?

Если нужно сдать анализы:

1. Для чего нужен этот анализ?

2. Насколько точны результаты анализа?

3. Что будет означать положительный или отрицательный результат?

4. Как подготовиться к сдаче анализа?

5. Когда и как получить результаты?

Узнайте об образе жизни:

1. Как следует изменить своё питание?

2. Нужно (или можно) ли заниматься физкультурой?

3. Какие упражнения можно выполнять, а какие – нет?

4. Нужно ли сделать какие-либо прививки?

5. Нужно ли принимать витамины и пищевые добавки?

6. Соответствует ли ваш вес норме?

Узнайте о перспективах:

1. Спросите о надёжных источниках информации о болезни.

2. Есть ли обучение или группы поддержки для людей с таким заболеванием.

После приёма:

1. Убедитесь, что вы задали все вопросы из вашего списка.

2. Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.

3. Запишите время следующего визита.

«Вы должны выйти из кабинета врача с пониманием того, что нужно делать, над чем работать и о чём нужно знать между визитами», – отметили в комитете.

Запланировать визит проще всего через единый портал госуслуг gosuslugi.ru.