Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача
Чтобы получить максимальную пользу от врачебного приёма, нужно подготовиться к нему, рекомендуют псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.
В телеграм-канале комитета со ссылкой на Минздрав выложен памятка, которая поможет пациентам.
Перед приёмом врача:
1. Сформулируйте и запишите несколько самых важных вопросов, которые вы хотите задать врачу (ниже представлены вероятные примеры). Отмечайте каждый пункт во время встречи.
2. Запишите подробности своих симптомов: когда они появились, усилились или ослабли со временем.
3. Запишите или принесите все принимаемые лекарства, в том числе отпускаемые без рецепта, витамины и пищевые добавки.
4. При необходимости возьмите с собой члена семьи или друга.
Во время приёма:
1. Не бойтесь переспрашивать, если вы чего-то не понимаете.
2. Записывайте то, что говорит вам врач.
Возможные примеры вопросов
Если вам поставили диагноз:
1. Спросите у врача, что это за болезнь и как она повлияет на вашу жизнь.
2. Узнайте на приёме, каковы причины этого заболевания.
3. Спросите у врача в случае инфекционного заболевания: заразно ли это и какие меры нужно принять, чтобы никого не заразить окружающих.
Узнайте о лечении:
1. Какие есть варианты лечения и насколько это эффективно?
2. Сколько времени займёт лечение и как понять, работает ли предложенная схема лечения?
3. Какие побочные эффекты есть у лекарств?
4. Что делать, если пропущен приём лекарств?
5. Можно ли уменьшить количество лекарств?
6. Нужен ли рецепт на лекарство?
Если нужно сдать анализы:
1. Для чего нужен этот анализ?
2. Насколько точны результаты анализа?
3. Что будет означать положительный или отрицательный результат?
4. Как подготовиться к сдаче анализа?
5. Когда и как получить результаты?
Узнайте об образе жизни:
1. Как следует изменить своё питание?
2. Нужно (или можно) ли заниматься физкультурой?
3. Какие упражнения можно выполнять, а какие – нет?
4. Нужно ли сделать какие-либо прививки?
5. Нужно ли принимать витамины и пищевые добавки?
6. Соответствует ли ваш вес норме?
Узнайте о перспективах:
1. Спросите о надёжных источниках информации о болезни.
2. Есть ли обучение или группы поддержки для людей с таким заболеванием.
После приёма:
1. Убедитесь, что вы задали все вопросы из вашего списка.
2. Попросите врача проверить, правильно ли вы его поняли.
3. Запишите время следующего визита.
«Вы должны выйти из кабинета врача с пониманием того, что нужно делать, над чем работать и о чём нужно знать между визитами», – отметили в комитете.
Запланировать визит проще всего через единый портал госуслуг gosuslugi.ru.
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