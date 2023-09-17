Печоры вырвались вперёд в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»

17:09, 17 сентября 2023, ПАИ

Печоры вырвались вперёд в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья». Сейчас город занимает первое место, получив 27 314 голосов (22,64 %), однако разрыв с Зеленоградском (Калининградская область), у которого 27 253 голоса, минимальный.

На третьем месте Старая Русса (Новгородская область): 25 062 голоса (20,77 %).

Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать можно здесь: vk.com/wall-25624461_13491.

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Западного федерального округа. Он был создан в 2012 году по инициативе президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.