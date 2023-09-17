Участницу Московского марафона спасли после клинической смерти

18:34, 17 сентября 2023, ПАИ

Медики спасли одну из участниц Московского марафона, который прошёл в Лужниках сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Во время забега 37-летней женщине стало плохо. Она упала прямо на финише, пробежав до этого 10 километров, и потеряла сознание. Когда подоспели врачи, участница марафона уже находилась в состоянии клинической смерти.

Медикам удалось реанимировать и вернуть женщину к жизни, после чего её госпитализировали в ближайшую больницу.