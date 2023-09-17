Участницу Московского марафона спасли после клинической смерти
Медики спасли одну из участниц Московского марафона, который прошёл в Лужниках сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
Во время забега 37-летней женщине стало плохо. Она упала прямо на финише, пробежав до этого 10 километров, и потеряла сознание. Когда подоспели врачи, участница марафона уже находилась в состоянии клинической смерти.
Медикам удалось реанимировать и вернуть женщину к жизни, после чего её госпитализировали в ближайшую больницу.
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