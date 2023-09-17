Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Москве может быть побит столетний температурный рекорд

В Московской области на выходных ожидается от +22 до +27 градусов тепла, что соответствует многолетнему климату июля, но не сентября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу (23 сентября) будет повторён или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице +25,4 градуса», – говорится в сообщении метеоцентра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 сентября 2023

Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове
17 сентября 2023

II международный фестиваль военно-духовых оркестров открылся в Пскове
17 сентября 2023

В Москве может быть побит столетний температурный рекорд
17 сентября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Себежском районе
17 сентября 2023

Историю сквера Павших борцов напомнил псковичам Борис Елкин
17 сентября 2023

Фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове
17 сентября 2023

Печоры вырвались вперёд в голосовании за статус туристической столицы «Серебряного ожерелья»
17 сентября 2023

Псковичей проинформировали, как подготовиться к приёму у врача

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...