В Москве может быть побит столетний температурный рекорд

19:41, 17 сентября 2023, ПАИ

В Московской области на выходных ожидается от +22 до +27 градусов тепла, что соответствует многолетнему климату июля, но не сентября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу (23 сентября) будет повторён или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице +25,4 градуса», – говорится в сообщении метеоцентра.