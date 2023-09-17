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Общество

Экоактивисты забрызгали краской Бранденбургские ворота в Берлине

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») забрызгали краской один из символов Берлина – Бранденбургские ворота. Об этом сообщает газета «Известия».

Активисты испачкали колонны монумента жёлтой и оранжевой краской. По их мнению, портя памятники культуры, они призывают отказаться от использования ископаемых источников энергии.

Сообщается, что нескольких участников акции задержали.

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