Экоактивисты забрызгали краской Бранденбургские ворота в Берлине
Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») забрызгали краской один из символов Берлина – Бранденбургские ворота. Об этом сообщает газета «Известия».
Активисты испачкали колонны монумента жёлтой и оранжевой краской. По их мнению, портя памятники культуры, они призывают отказаться от использования ископаемых источников энергии.
Сообщается, что нескольких участников акции задержали.
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