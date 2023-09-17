Великолукские баскетболисты стали серебряными призёрами памятного турнира

21:17, 17 сентября 2023, ПАИ

Баскетболисты спортшколы «Экспресс» (юноши 2012 года рождения) стали серебряными призёрами турнира, посвящённого памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Соревнования прошли в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Зенит» из Всеволожска. СШОР «Экспресс» (юноши 2012 года рождения) взяла серебро. Замкнул тройку лидеров баскетбольный клуб «Тверь». Четвёртое место досталось спортшколе «Экспресс» (юноши 2013 года рождения).

На торжественном закрытии турнира присутствовал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он отметил достойный уровень проведения турнира, а также сказал, что у всех участников видно огромное желание играть в баскетбол в столь юном возрасте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».