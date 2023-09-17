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Общество

В Мариуполе открыли восстановленный памятник Куинджи

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Архипу Куинджи, который был частично уничтожен во время освобождения города выстрелом из украинского танка. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Хотелось бы сказать спасибо жителям Мариуполя, строителям, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которые помогли, сделали, поддержали и нашу позицию, что памятник должен быть восстановлен, что площадка должна быть облагорожена. Это наш не первый проект с РВИО. Почему РВИО откликается? Потому что это для нас дорого, с исторической точки зрения», – заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко отметил, что разрушение памятника Куинджи было попыткой уничтожить общее прошлое мариупольцев и остальной России.

«Историю разрушения памятника, наверняка, вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, но очень показательно, что прямым танковым выстрелом разрушен памятник художнику. Чем он мешал, почему нужно было его уничтожать? Хотели снова уничтожить нашу общую память, которую уничтожить невозможно», – сказал он.

Напомним, что художник Архип Куинджи – уроженец Мариуполя. Ему поставили памятник в 1984 году.

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