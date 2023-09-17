Великолучане выступят на международных соревнованиях по кудо

23:07, 17 сентября 2023, ПАИ

Великолучане Дмитрий Рогов и Артём Филиппов выступят на международных соревнованиях по кудо «Российский кубок дружбы» на призы губернатора Калининградской области. Турнир пройдёт в Калининграде с 28 по 30 сентября. Об этом пишет интернет-портал Luki-News со ссылкой на клуб единоборств «Центурион».

На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены со всей России.

Призовой фонд в каждой категории составит 500 тысяч рублей.

Отметим, что в кудо категории измеряются в единицах и складываются из суммы роста и веса спортсменов.

Дмитрий Рогов выступит в категории 270 единиц, а Артём Филиппов – 260 единиц.

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