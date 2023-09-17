В Москве создали аппарат для запуска сердца при реанимации

21:39, 17 сентября 2023, ПАИ

Московские специалисты разработали аппарат для запуска сердца при реанимации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве. Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», – написал Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, у аппарата нет аналогов в России и есть несколько преимуществ по сравнению с зарубежными системами. Например, он легче, потому что сделан из современных материалов, и удобнее в использовании за счёт работы на двух аккумуляторах.

Мэр столицы подчеркнул, что установка системы занимает всего 20 секунд, и что её можно будет использовать в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях.