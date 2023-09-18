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Общество

Двух провалившихся в старый коллектор медвежат спасли в России

Два медвежонка провалились в открытый заброшенный коллектор в городе Холмск Сахалинской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал фонда «Зелёный Сахалин».

Фото: Telegram-канал фонда «Зелёный Сахалин»

«Проблема была не в том, чтобы вызволить медвежат. А в медведице, которая их стерегла», – говорится в сообщении.

Улучив момент, сотрудники фонда, МЧС и Холмского лесничества приблизились к коллектору и опустили вниз лестницу с натянутой рыболовной сетью.

Из соображений безопасности люди не смогли задержаться на месте и проследить за тем, как животные будут выбираться. Впрочем, совсем скоро медведицу и её детёнышей заметили убегающими по склону сопки.

«Примерно через час рискнули проверить коллектор ещё раз – он был пуст», – подытожили участники спасательной операции.

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