Транспортный демпфер предложили ввести в России

09:17, 18 сентября 2023, ПАИ

В России предложили ввести транспортный демпфер – компенсацию перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину от национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, для сдерживания цены на топливо внутри страны власти производят выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму. «Ассоциация предлагает проработать и заключить демпферное соглашение с автогрузоперевозчиками по аналогии с топливными компаниями и таким образом компенсировать высокую стоимость перевозок», – пояснил он газете.

Отмечается, что из-за подорожания топлива стоимость перевозок увеличивается, что приводит к подорожанию товаров. Транспортный демпфер по типу нефтяного позволит компенсировать бизнесу издержки за счёт выплат от государства.

«За последние 1,5 месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4-5 рублей, что соответствует примерно 8 %. <...> С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15-20 %», – следует из текста письма.