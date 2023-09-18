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Общество

Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России на ноябрь

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России придётся на ноябрь, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Об этом пишет РИА Новости.

Рост числа россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, отмечается с конца августа – начала сентября, сказал он. Явный всплеск заболеваемости, по словам иммунолога, может произойти в начале октября. Осенняя волна коронавирусной инфекции достигнет максимального подъёма в ноябре, а в декабре пойдёт на спад, считает иммунолог.

«Пик заболеваемости придётся на ноябрь, в декабре будет постепенное снижение. На новогодние праздники должно быть традиционно заметное снижение заболеваемости», – уверен Крючков.

Однако в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса, предупредил он.

«Всё может измениться в начале следующего года – в случае, если появится более агрессивный вариант. Сейчас в качестве такого варианта рассматривается «пирола», это BA.2.86, подвариант «омикрона», – уточнил Крючков.

В России эту разновидность возбудителя COVID-19 пока не выявили, продолжил иммунолог. Однако вариант «пирола» распространяется во многих странах и активно мутирует, отметил он.

«Пока нет доказательств, что он более опасен, чем предшествующие подлинии «омикрона», но он рассматривается как подозрительный», – пояснил Николай Крючков.

Лучший способ защититься от коронавирусной инфекции – вакцинация, заключил иммунолог.
 

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