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Общество

Псковские рекрутеры больше доверяют устным рекомендациям – опрос

Устные и письменные рекомендации в Пскове работают и в большинстве случаев способствуют трудоустройству, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса представителей городских компаний.

Среди рекрутеров больше тех, кто доверяет устным рекомендациям, чем рекомендательным письмам (46 % против 14 %). При этом каждый пятый рекрутер (20 %) не доверяет никаким рекомендациям: ни устным, ни письменным.

Чаще всего с просьбой предоставить рекомендации рекрутеры обращаются к соискателям, претендующим на руководящие позиции, должности инженеров и бухгалтеров. В практике рекрутеров в большинстве случаев рекомендации оказывались положительными и кандидатов принимали на работу (58 %). Однако представители компаний настаивают на том, чтобы специалистов нанимали «по совокупности заслуг», а не только из-за наличия хороших рекомендаций. Для 69 % рекрутеров рекомендации являются скорее критерием первичного отбора, чем решающим аргументом для найма.

Кроме того, подавляющее большинство рекрутеров (85 %) отдают предпочтение рекомендациям непосредственных начальников кандидатов.

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