Подготовлен законопроект о требованиях к разведению животных и продаже их потомства

09:48, 18 сентября 2023, ПАИ

В России решили проконтролировать разведение животных и продажу их потомства. Соответствующие поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» подготовил замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, сообщает «Коммерсантъ».

Депутат предложил установить требования к разведению животных, условиям их содержания и маркировки и составить перечень случаев, допускающих их продажу. Речь идёт преимущественно о собаках и кошках, отсутствие контроля за разведением которых «приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом», добавил он.

Документ направлен на борьбу с «квартирными питомниками» и недобросовестными заводчиками.