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Общество

Учитель химии из Пустошки поборется за главный приз телешоу ​«Классная Тема»

Преподаватель химии Пустошкинского центра образования Галина Петрова поборется за победу во втором сезоне телешоу «Классная Тема» на телеканале «Россия 1». В шоу принимают участие педагоги со всей страны. Учитель из Псковской области прошла в полуфинал конкурса, войдя в число 35 претендентов. Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

Всего из семи тысяч заявок отобраны по пять учителей по различным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии и истории. Галина Петрова – среди пяти химиков. 

ТВ-шоу «Классная тема» создано по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при поддержке соцсети «ВКонтакте». В финал пройдёт семь педагогов, которые поборются за главный приз. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» и проведут урок для всей страны. Участниками также станут популярные артисты, учёные, космонавты и музыканты.

«После того, как выйдут все 35 роликов отобранных участников, начинается самое главное – голосование зрителей. Вот здесь и требуется наша помощь и поддержка. Семеро финалистов будут приглашены на приём к президенту и примут участие ещё в одном, финальном уроке, где и определится победитель конкурса», – отметили организаторы. 

Ранее учительница из Великих Лук Татьяна Рассолова участвовала в телепроекте прошлого года. Она вошла в финал и провела урок русского языка в финале телешоу «Классная тема!».

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