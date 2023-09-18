Учитель химии из Пустошки поборется за главный приз телешоу «Классная Тема»
Преподаватель химии Пустошкинского центра образования Галина Петрова поборется за победу во втором сезоне телешоу «Классная Тема» на телеканале «Россия 1». В шоу принимают участие педагоги со всей страны. Учитель из Псковской области прошла в полуфинал конкурса, войдя в число 35 претендентов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Всего из семи тысяч заявок отобраны по пять учителей по различным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии и истории. Галина Петрова – среди пяти химиков.
ТВ-шоу «Классная тема» создано по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при поддержке соцсети «ВКонтакте». В финал пройдёт семь педагогов, которые поборются за главный приз. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» и проведут урок для всей страны. Участниками также станут популярные артисты, учёные, космонавты и музыканты.
«После того, как выйдут все 35 роликов отобранных участников, начинается самое главное – голосование зрителей. Вот здесь и требуется наша помощь и поддержка. Семеро финалистов будут приглашены на приём к президенту и примут участие ещё в одном, финальном уроке, где и определится победитель конкурса», – отметили организаторы.
Ранее учительница из Великих Лук Татьяна Рассолова участвовала в телепроекте прошлого года. Она вошла в финал и провела урок русского языка в финале телешоу «Классная тема!».