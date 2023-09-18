До +21 градуса ожидается сегодня в Пскове

10:01, 18 сентября 2023, ПАИ

18 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днём будет дуть слабый ветер северных направлений, ночью – умеренный южных направлений. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Температура днём от +17 до +22 градусов, ночью – от +6 до +11 градусов. В Пскове температура днём от +19 до +21 градуса, ночью – от +7 до +9 градусов. В Великих Луках температура днём от +19 до +21 градуса, ночью – от +9 до +11 градусов.