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Общество

Студотряды из Пскова участвуют в международной акции

Студотряды ПсковГУ принимают участие в Международной акции «Автопоезд #Беларусь. Молодёжь. Созидание». Проект, который собрал более 80 молодых людей из Белоруссии и России, проходит с 15 по 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: газета «Гомельская правда»

В рамках мероприятия участники объезжают населённые пункты Белоруссии с целью посетить дома престарелых, детские дома-интернаты, приюты для животных, для встречи с ветеранами, депутатами и представителями местных властей.

«Я очень рада принять участие в проекте. Гомель радует открытыми и улыбчивыми людьми. Мы уже посетили дом-интернат. Дети там очень милые и творческие, а их выступление – огонь! С нетерпением жду поездки в Витебск, где смогу увидеться с моими воспитанниками из Белоруссии», – поделилась впечатлениями командир штаба студотрядов ПсковГУ Кристина Грибова.

Добавим, проект «Автопоезд #Беларусь. Молодёжь. Созидание» направлен на воспитание уважения к истории, традициям и культуре, поддержку благотворительных инициатив молодых людей, а также сохранение преемственности поколений.

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