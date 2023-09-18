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ФК «Луки-Энергия» уступил «Динамо»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил вологодскому «Динамо» со счётом 1:2 в рамках девятого тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Вологде на стадионе «Динамо». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото здесь и далее: пресс-служба вологодского «Динамо»

Вологодскому «Динамо» удалось организовать ранний гол в ворота великолучан. Никита Киреев открыл счёт уже на девятой минуте встречи.

Ещё в первом тайме, а также в перерыве матча главный тренер великолучан Сергей Осадчук решил перестраивать игру, проведя несколько замен. Результат не заставил себя ждать. Игрок «Луки-Энергия» Николай Несговоров на 56-й минуте дальним ударом сравнял счёт.

Но хозяева встречи на 73-й минуте усилиями Кирилла Корепова вышли вперёд.

На послематчевой пресс-конференции Сергей Осадчук отметил, что его команда показала два разных тайма. «В первом тайме соперник нас переигрывал. Очень много единоборств проигрывали. Потом сделали ряд замен, перестроились. Нужно было идти отыгрываться, и мы отыгрались. Но опять на те же грабли наступаем – это игра вверху. На то есть объективные причины. Мы двух центральных защитников потеряли и основного опорного полузащитника. Есть в этом и моя вина. Сегодня дал возможность проявить себя молодым ребятам, кто мало играл. Сделал ротацию после Кубка России, потому что достаточно тяжело. Во втором тайме перестроились на свою обычную игру, выровняли её и взяли под контроль, но пропустили второй мяч», – сказал он.

По итогам проведённой встречи великолучане занимают 13 место и имеют в своём активе две победы, три ничьи и четыре поражения.

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