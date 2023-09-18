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Спорт

Первый фиджитал-центр построят в Пскове через год

Фиджитал-центр построят на пересечении улиц Инженерной и Юности в Пскове до 1 октября 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок

Фото с сайта госзакупок

Объект предназначен для физкультурных мероприятий и массового занятий спортом. В состав проектируемых спортивных сооружений входит спортивное ядро и спортивные игровые площадки.

Здесь будет оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для стритбола и вспомогательных зон, а также зона для занятий воркаутом. На территории будет построено модульное административно-бытовое сооружение, площадка для размещения трибуны.

На территории спорткомплекса будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Начальная цена контракта 17,352 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 25 сентября 2023 года.

Фиджитал-центры – спортивные площадки, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Пространство центра включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности. Всё это создает абсолютно новый подход к занятию спортом.

Ранее депутат Юлия Пожидаева сообщила, что от ФОКОТа центр будет отличаться тем, что помимо футбольной и баскетбольной площадки там будет зона для занятия киберспортом. «Те, кто там занимаются в компьютерах, чтобы пройти какие-то уровни, должны будут набрать определённое количество баллов в спортивных направлениях. Чтобы не всё время за компьютером сидели, а и в футбол играли», – обратила внимание Юлия Пожидаева.

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