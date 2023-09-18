Школа тьюторов ПсковГУ набирает наставников в свою команду

11:32, 18 сентября 2023, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают присоединиться к вузовской команде тьюторов. Стать наставником может учащийся любого курса, готовый помочь иностранным студентам адаптироваться в новой образовательной и жизненной среде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Друзья из другой страны – это хороший способ расширить свои знания о культуре различных народов, попрактиковать знания иностранного языка и просто приятно пообщаться», – отметили тьюторы.

Чтобы присоединиться к школе наставников, необходимо заполнить анкету (vk.com/app5619682_-94052422), после чего организаторы отправят информацию о начале занятий.

По всем интересующим вопросам можно обращаться к старшему тьютору Дарье Туксановой: vk.com/your_weird_buddy.