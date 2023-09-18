Меньше секунды не хватило псковской гребчихе до призового места
Псковская спортсменка Ангелина Семёнова стала четвёртой на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках до 24 лет на дистанции 500 метров. Мероприятие проходит в Краснодаре с 17 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.
Ангелина Семёнова не смогла отобраться в финал напрямую через предварительную стадию. Но в полуфинале псковичке удалось заработать путёвку в финал.
Там ей противостояли спортсменки из Костромской, Ростовской, Свердловской, Архангельской, Астраханской и Московской области, а также Москвы.
Отметим, что спортсменка является воспитанницей Псковской спортшколы «Ника», но на соревнованиях она представляет Московскую область.
По итогам финальной гонки Ангелина Семёнова пришла четвёртой и уступила спортсменке, которая стала бронзовым призёром, меньше секунды.
«Я не сильно расстроилась. По девятой воде мне было комфортно. Как я уже говорила, к этим соревнованиям я не готовилась и в целом результатом довольна. Дальше начну усердно тренироваться и уже настраиваться всех побеждать», – отметила псковичка.
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