Меньше секунды не хватило псковской гребчихе до призового места

11:51, 18 сентября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Ангелина Семёнова стала четвёртой на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках до 24 лет на дистанции 500 метров. Мероприятие проходит в Краснодаре с 17 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Ангелина Семёнова не смогла отобраться в финал напрямую через предварительную стадию. Но в полуфинале псковичке удалось заработать путёвку в финал.

Там ей противостояли спортсменки из Костромской, Ростовской, Свердловской, Архангельской, Астраханской и Московской области, а также Москвы.

Отметим, что спортсменка является воспитанницей Псковской спортшколы «Ника», но на соревнованиях она представляет Московскую область.

По итогам финальной гонки Ангелина Семёнова пришла четвёртой и уступила спортсменке, которая стала бронзовым призёром, меньше секунды.

«Я не сильно расстроилась. По девятой воде мне было комфортно. Как я уже говорила, к этим соревнованиям я не готовилась и в целом результатом довольна. Дальше начну усердно тренироваться и уже настраиваться всех побеждать», – отметила псковичка.

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