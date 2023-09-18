Исследователи оценивают состояние грызунов в Полистовском заповеднике
Оценку состояния популяции мышевидных грызунов и насекомоядных проводят в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ в природном заповеднике.
В ходе летних полевых работ был осуществлён отлов зверьков для последующего изучения в условиях лаборатории. По его итогам будет произведена оценка состояния популяции по ряду показателей.
Исследовательская работа проводится по теме «Экология мелких мышевидных грызунов и насекомоядных».
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