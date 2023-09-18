За нетрезвую езду пскович попал в колонию-поселение

16:11, 18 сентября 2023, ПАИ

Пскович за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения будет отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

4 июля 48-летний житель Пскова, ранее судимый и без права управления транспортным средством, вновь в состоянии опьянения сел за руль принадлежащего ему автомобиля «ЗАЗ ШАНС». Инцидент произошёл в деревне Дурково Псковского района. По пути в Псков пьяный водитель не справился с управлением и учинил ДТП. За что был отстранён от управления автомобилем.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил виновному наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, псковичу запретили управлять транспортом сроком на два года и два месяца.

Суд конфисковал автомобиль подсудимого «ЗАЗ ШАНС» в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.