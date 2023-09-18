Псковский перинатальный центр запускает Школу материнства в новом формате

12:17, 18 сентября 2023, ПАИ

Псковский перинатальный центр запускает Школу материнства в новом формате, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Первая лекция состоится 23 сентября в 12:00. Тема лекции – «Когда ехать в родильный дом? Всё о родах». Врач родового отделения Мария Грищук расскажет о нюансах правильной подготовки к родам и ответит на вопросы.

Также для участников первой лекции проведут экскурсию по Перинатальному центру, покажут приёмное отделение, родовые и послеродовые палаты.

«Цель Школы материнства – повысить знания о процессе родов наших беременных, развеять страхи и тревоги», – пояснили в Перинатальном центре.

Чтобы записаться на лекцию и участвовать в экскурсии, нужно поставить «+» и дату родов в комментариях к этому посту: https://vk.com/perinatal_pskov?w=wall-210525984_3560. Страницы участниц должны быть открыты.

На лекционную часть можно приходить вместе с будущими папами. На экскурсию смогут попасть не более 15 женщин. В приоритете будут те, у кого поздние сроки беременности. С собой необходимо иметь сменную обувь, халат, бахилы, маску, шапочку, перекус и воду.

Затем лекции в Школе материнства будут проводиться для всех желающих по субботам. Вход будет свободым, но с обязательной записью.