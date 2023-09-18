Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович завоевал золото на первенстве России по биатлону

Псковский спортсмен Глеб Макеев занял первое место на первенстве России по биатлону, которое проходило в Смоленске с 12 по 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Пскович принял участие в кросс-спринте на три километра среди юношей 13 и 14 лет.

Глеб Макеев прошёл дистанцию за 12 минут и 6 секунд. Ровно такой же результат вплоть до доли секунды показал спортсмен из Башкортостана. В итоге первое место было поделено между двумя спортсменами.

Отметим, что биатлонист является воспитанником спортшколы «Ника». Тренирует спортсмена Олег Макеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

Предстоящий Псковский полумарофон обсуждают в медиацентре ПАИ
18 сентября 2023

Псковичка заняла 44-е место из более чем 8000 участников на Московском марафоне
18 сентября 2023

Пскович завоевал золото на первенстве России по биатлону
18 сентября 2023

Первый фиджитал-центр построят в Пскове через год
18 сентября 2023

Меньше секунды не хватило псковской гребчихе до призового места
18 сентября 2023

ФК «Луки-Энергия» уступил «Динамо»
17 сентября 2023

Великолучане выступят на международных соревнованиях по кудо
17 сентября 2023

Великолукские баскетболисты стали серебряными призёрами памятного турнира

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...