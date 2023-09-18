Пскович завоевал золото на первенстве России по биатлону

12:32, 18 сентября 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Глеб Макеев занял первое место на первенстве России по биатлону, которое проходило в Смоленске с 12 по 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Пскович принял участие в кросс-спринте на три километра среди юношей 13 и 14 лет.

Глеб Макеев прошёл дистанцию за 12 минут и 6 секунд. Ровно такой же результат вплоть до доли секунды показал спортсмен из Башкортостана. В итоге первое место было поделено между двумя спортсменами.

Отметим, что биатлонист является воспитанником спортшколы «Ника». Тренирует спортсмена Олег Макеев.

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