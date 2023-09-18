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Общество

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную соцвыплату

3 328 медработникам назначили специальную социальную выплату на общую сумму 161,7 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Новая мера поддержки установлена Правительством РФ с января этого года. На сегодняшний день в области под её реализацию попадает 26 медицинских организаций.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

Фото: ПАИ

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом её оформление происходит на основании данных медицинских организаций.

По итогам каждого месяца медицинские учреждения региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

Отделение перечисляет деньги в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счёт, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

«Для получения специальной социальной выплаты каждому медицинскому работнику не нужно подавать заявление и иные документы. С целью оперативного взаимодействия от отделения СФР по Псковской области за каждым медучреждением закреплён специалист фонда, который взаимодействует с бухгалтерской службой для своевременного предоставления реестров и запроса дополнительной информации», – отметила управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

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