ФАС потребовала отменить плату за раздачу интернета с мобильных телефонов

12:52, 18 сентября 2023, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения «большой четвёрке» операторов сотовой связи – МТС, «Мегафон», «билайн» и «Теле2» – за раздачу интернета с мобильных устройств, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в их адрес поступало большое количество обращений с жалобами на платную раздачу мобильного интернет-трафика. Изучив тарифы сотовых операторов на услуги сотовой связи, ФАС установила, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. «В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства (*п.3 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции). ФАС России выдала компаниям МТС, «Мегафон», «билайн» и «Теле2» предупреждения о прекращении подобных действий.

В течение месяца операторы должны будут отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, в августе 2023 года ФАС России направила операторам «большой четвёрки» запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.