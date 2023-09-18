Шесть единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

13:56, 18 сентября 2023, ПАИ

Шесть единиц гражданского оружия и семь боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 11 по 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Всего росгвардейцы провели за неделю 62 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В рамках проверок они выявили пять административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения, напомнили в ведомстве.