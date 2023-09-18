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Общество

Гала-концерт «Живое пушкинское слово» пройдёт в Пскове 24 сентября

Гала-концерт открытого регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово» состоится на малой сцене Псковского академического театра драмы 24 сентября. Литературно-музыкальная программа с участием победителей и наставников смотра вошла в программу XXX Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

В конкурсе «Живое пушкинское слово», который проходил в Великих Луках и Пскове весной и летом этого года, могли принять участие все желающие. Событие объединило людей разных возрастов и профессий, любителей и новичков из Пскова, Великих Лук и многих районов области. Заявки поступили также из Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Саратова.

«Гала-концерт конкурса «Живое пушкинское слово» станет подарком победителям смотра и, конечно же, зрителям. Он мыслится устроителями как настоящий Пушкинский праздник, который объединит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина наставников конкурса – ведущих артистов Псковского и Великолукского драматических театров, призёров и публику. Со сцены прозвучат известные всем строки Пушкина и, быть может, его произведения, которые публике доведётся услышать впервые. Участники будут не только читать Пушкина, но и петь – это будет и авторская музыка, и классика, и рок на тексты поэта», – отметили в Псковском драмтеатре.

Напомним, что открытый региональный конкурс «Живое пушкинское слово» стартовал в Псковской области в мае и его этапы проходили параллельно в Пскове и Великих Луках. Из более чем ста заявок эксперты отобрали полуфиналистов, которые прошли очный отбор, выступив перед публикой и наставниками. По итогам полуфинала были сформированы команды участников, продолживших подготовку к финалу под руководством артистов Псковского театра драмы Владимира Свекольникова, Сергея Попкова, Александра Овчаренко, заведующей музыкальной частью в театре Елены Обуховой и артистов Великолукского драматического театра Ирины Кругленко, Дениса Кучерявого, Никиты Шатова. Финалисты представили свои номера профессиональному жюри, которое в июле объявило победителей.

Организатором конкурса выступили Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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