Псковичка заняла 44-е место из более чем 8000 участников на Московском марафоне

13:48, 18 сентября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка школы бега Pro sport Ксения Желудева заняла 44-е место из более чем 8000 участниц на Московском марафоне на дистанции в десять километров. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Александр Кузьмин.

«Московский марафон – самый крупный марафон страны. В этом году было рекордное количество участников – более 40 тысяч спортсменов. В этот день Москва была по-настоящему беговым городом. Спортсмены нашего клуба Pro sport ехали туда с большими амбициями», – отметил Александр Кузьмин.

Ксения Желудева пришла в спорт только в 25 лет, а в 29 уже заняла 44-е место из 8000 спортсменок.

«Тренер школы бега Pro sport Анастасия Беляева пробежала первый в жизни марафон и показала грамотную раскладку. У неё очень достойный результат в 3 часа 49 минут. Это время для первого марафона очень хорошее», – подчеркнул Александр Кузьмин.

«Также марафон пробежал пскович Андрей Литвиненко, который вышел с небольшой травмой, но показал более чем достойный результат, – отметил основатель школы бега Pro sport. – Вадим Аббасов после долгого перерыва вышел на марафонскую дистанцию и преодолел её достойно и уверенно. Хочется отметить Алексея Патракова, который стал марафонцем впервые. Вообще участники готовятся к марафону на протяжении долгого времени. Не у всех он проходил гладко, но в будущем, я уверен, результат будет ещё выше».

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