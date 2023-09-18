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Общество

Псковская область поднялась в ЗОЖ-рейтинге российских регионов

Псковская область поднялась в рейтинге регионов приверженности населения здоровому образу жизни в 2022 году в сравнении с предыдущим годом. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Псковская область заняла 39-е место в рейтинге, набрав в 66,2 балла (в 2021 году у региона было 61,4 балла).

Изображение здесь и далее: РИА Новости

Всероссийский рейтинг приверженности населения здоровому образу жизни в седьмой раз подряд возглавили республики Северного Кавказа и Юга России. На первое место впервые вышла Чечня, сместив бессменного лидера - Дагестан, занявшего второе место. Следом за ними идут Кабардино-Балкария, Калмыкия и Адыгея. 

В пятёрку регионов-аутсайдеров по продвижению ЗОЖ вошли Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Хакасия.

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