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Общество

Главврач Псковской городской поликлиники назвала главный фактор успешного лечения

От пациента, его вовлечённости и заинтересованности в исходе заболевания во многом зависит успех лечения, высказала мнение главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на брифинге в медиацентре ПАИ.

Галина Невалённая: «Врачи и пациент – это единое целое». Фото: ПАИ

Главврач отметила, что пациент должен ответственно подходить к вопросу своего здоровья. «В наших нормативных актах даже есть такой документ – право выбора пациента. Пациент может выбрать поликлинику, медицинскую организацию и в том числе врача с учётом объективных возможностей. Это тоже для того, чтобы пациент мог спокойно, раскрепощенно, дружелюбно общаться с врачом. Врач и пациент – это единое целое», – подчеркнула она.

Пациент должен действовать взвешенно и рационально, не уходить в крайности, сказала эксперт. «Иногда бывает две крайности. С одной стороны, недооценка состояния, когда пациенты затягивают и обращаются уже при наличии каких-то осложнений. С другой – аггравация, преувеличение, когда буквально один раз чихнул - и уже паника», – отметила она. Так, например, врач не рекомендует самостоятельно назначать себе и принимать лекарства, но при этом, если есть небольшое недомогание или простуда, безрецептурные препараты принимать можно и дома.

Главный врач подчеркнула, что паниковать не стоит: излишнее беспокойство не только не помогает, но может и навредить. «Не надо обследоваться с головы до пят, проходить все-все обследования, которые есть. Даже сами обследования несут негативный эффект. Допустим, всё, что касается рентгеновского обследования, КТ и МРТ – эти исследования назначаются по показаниям и иногда с ограничениями для пациентов, которым нужно контролировать, чтобы не было лучевой нагрузки, или пациентам, у которых есть импланты», – рассказала Галина Невалённая.

Перед походом к врачу пациент должен записать все вопросы, которые его интересуют, а также моменты, которые нужно не забыть сказать, отметила главврач. Рассказ должен получиться коротким, но информативным. Галина Невалённая ещё раз подчеркнула, что в вопросах здоровья важна ответственность: нужно знать о своих предыдущих заболеваниях, иметь сертификаты о прививках, выписки о перенесённых операциях и иные медицинские документы, причём отношение к ним должно быть таким же трепетным, как к собственному паспорту.

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