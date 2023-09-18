Об отношениях пациентов и врачей говорят в медиацентре ПАИ

12:04, 18 сентября 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый Всемирному дню безопасности пациентов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 18 сентября.

Для чего отмечается этот день, в чём его значение, каковы самые высокие риски причинения вреда здоровью в медицине, почему важно информированное добровольное согласие, рассказывают главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и медицинский брат отделения гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы Олег Пантюхин.