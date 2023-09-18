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Полицейские предупредили молодежь о киберугрозах

В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве Псковского кооперативного техникума, УМВД России по городу Пскову и Общественного совета состоялось интерактивное общение студентов и полицейских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские предупредили молодежь о киберугрозах. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Петухова побеседовала с первокурсниками об опасностях, которые подстерегают пользователей на просторах интернета.  В частности, речь шла и о размещении на страничках в социальных сетях информации экстремистского характера. Она привела конкретные примеры выявления интереса псковских молодых людей и девушек к этим группам, а также предупредила об ответственности в случае использования в сети Интернет запрещенной символики в целях популяризации идей нацизма и теории расового превосходства.

Кроме того, Ирина Петухова призвала собравшихся не совершать телефонных звонков с заведомо ложными сообщениями о заминировании учебных заведений или каких-либо других общественных мест, что влечет за собой не только необоснованное привлечение к работе оперативных служб и ведомств, но и наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Сотрудник полиции разъяснила студентам правовые последствия деятельности, связанной с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, отметив, что этот противозаконный бизнес направлен не только на извлечение доходов, но и на вовлечение новых лиц, кроме того, оказывает негативное воздействие не только на физическое здоровье человека, но и на его социальное благополучие. Поэтому меры наказания за это преступление крайне суровы.

Следующей темой для разговора стали правила поведения в стенах общежития и других общественных местах - недопустимость курения и употребления спиртных напитков, а также временные рамки нахождения несовершеннолетних на улице без законных представителей.

Гостья из полиции напомнила о негативных последствиях правонарушений, которые могут стать препятствием для трудоустройства в то или иное учреждение или ведомство, в том числе в органы внутренних дел.

Завершающей темой встречи стало дистанционное мошенничество. Юноши и девушки получили рекомендации не только о том, как не стать жертвами подобных преступных посягательств, но и настоятельный совет не участвовать в подобного рода преступлениях, в том числе в качестве курьеров, в погоне за легкими деньгами. 

Общение аудитории с представителем городской полиции получилось очень продуктивным и живым. Ирина Петухова ответила на многочисленные вопросы ребят и пожелала им успехов в учебе и активной жизненной позиции.

В свою очередь студенты поблагодарили полицейских и Общественный совет УМВД России по городу Пскову за интересную встречу.

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