Псковичей призывают сообщать о халатности сотрудников транспортной полиции

14:30, 18 сентября 2023, ПАИ

С 18 по 22 сентября на территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела проходит профилактическое мероприятие «Заявитель», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в линейном отделе, задача акции - выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации и учёта, игнорирование сообщений о преступлениях и происшествиях на транспорте.

С жалобами и сообщениями псковичи могут обращаться сюда:

Дежурная часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Псков, ул. Вокзальная, д. 23 (правое крыло железнодорожного вокзала), 8(8112) 66-57-46; 8(8112) 66-58-25. Круглосуточно.

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. Псков, ул. Бастионная, д.12а, 8(8112) 75-77-01. Режим работы с 9:00 до 18:00.

Дежурная часть Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Санкт-Петербург, ул. Ярославская, д. 4, телефон доверия 8-800- 200-16-02. Круглосуточно.

Псковская транспортная прокуратура. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 23, 8 (8112) 72-71-83. Режим работы с 9:00 до 18:00.