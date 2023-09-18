Алексей Кириллов: Темпы расселения из аварийного жилья в Псковской области ускорятся

14:42, 18 сентября 2023, ПАИ

Темпы расселения из аварийного жилья в Псковской области ускорятся благодаря решению, принятому правительством России, уверен председатель правления регионального Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

«После подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным документа, меняющего механимзы предоставления поддержки для расселения из аварийного жилья, с 1 января 2024 года регионы получат возможность ускоренно расселять граждан. Поддержку получат те регионы, которые давно и успешно реализуют программы расселения из ветхого и аварийного жилья, в том числе Псковская область. И дома, которые признаны аварийными после 2017 года, также попадут в новую программу», - сказал Алексей Кириллов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Как минимум в два раза мы сможем увеличить скорость расселения таких домов. На переселение граждан из аварийного жилья в рамках программ комлпексного развития территорий установлен отдельный лимит — 10% софинансирования, для региона это позитивная история», - отметил эксперт.

С 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели.

Речь идёт о регионах, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Со следующего года в рамках проектов комплексного развития территорий они смогут параллельно начать реализацию новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.