Анчоусы в консервах развернули на границе с Псковской областью

15:25, 18 сентября 2023, ПАИ

Ввоз семи тонн рыбных консервов, произведённых в Марокко, запретили в Псковской области из-за несоответствия ветеринарного сертификата установленному образцу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Бурачки» государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль ввозимой на таможенную территорию ЕЭАС партии рыбных консервов в ассортименте. Семь тонн готовой рыбной продукции перевозились из Марокко в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве.

«При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий должностным лицом ведомства было установлено несоответствие предоставленного ветеринарного сертификата на пищевую продукцию, вывозимую на таможенную территорию Евразийского экономического союза, из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов рыболовства и продуктов их переработки, образцу, утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 607 «О формах единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран», – говорится в сообщении.

Кроме того, установлено несоответствие товара «Анчоусы в оливковом масле первого отжима (экстра) 100 граммов», заявленного в инвойсе, наименованию товара, определённому в разрешении Россельхознадзора «Анчоус маринованный в масле», «Филе анчоусов в оливковом масле».

Ввоз семи тонн рыбных консервов на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.