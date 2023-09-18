Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Анчоусы в консервах развернули на границе с Псковской областью

Ввоз семи тонн рыбных консервов, произведённых в Марокко, запретили в Псковской области из-за несоответствия ветеринарного сертификата установленному образцу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Анчоусы в консервах развернули на границе с Псковской областью. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Так, на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Бурачки» государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль ввозимой на таможенную территорию ЕЭАС партии рыбных консервов в ассортименте. Семь тонн готовой рыбной продукции перевозились из Марокко в адрес фирмы, зарегистрированной в Москве.

«При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий должностным лицом ведомства было установлено несоответствие предоставленного ветеринарного сертификата на пищевую продукцию, вывозимую на таможенную территорию Евразийского экономического союза, из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов рыболовства и продуктов их переработки, образцу, утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 607 «О формах единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран», – говорится в сообщении.

Кроме того, установлено несоответствие товара «Анчоусы в оливковом масле первого отжима (экстра) 100 граммов», заявленного в инвойсе, наименованию товара, определённому в разрешении Россельхознадзора «Анчоус маринованный в масле», «Филе анчоусов в оливковом масле».

Ввоз семи тонн рыбных консервов на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

В Псковской области обнаружили тайники с контрафактными сигаретами
18 сентября 2023

Двое юношей сбежали из психиатрической больницы под Псковом
18 сентября 2023

Мотоциклист сбил 10-летнюю девочку в Великих Луках
18 сентября 2023

Анчоусы в консервах развернули на границе с Псковской областью
18 сентября 2023

Публикуем фотографии сгоревшего в Великих Луках автомобиля
18 сентября 2023

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории москвича
18 сентября 2023

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток
18 сентября 2023

Заброшенное здание спасли от огня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...