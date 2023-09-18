Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

15:53, 18 сентября 2023, ПАИ

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 19 по 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, 19 сентября отменяют поезда № 8768, 8767 на участке Дно – Новосокольники. Помимо этого, изменяется расписание движения поезда № 8762.

Из Новосокольников отправление будет в 18:10, из Шубино – в 18:24 – 18:25, из Киселевичей – в 18:37 – 18:38, из Самолуково – в 18:55 – 18:56, из Стримовичей – в 19:10 – 19:11, из Локни – в 19:23 – 19:24, из Загоскино – в 19:42 – 19:43, из Сущево – в 19:54 – 19:55, из Лозовиц – в 20:09 – 20:10, из Судомы – в 21:11 – 21:12, из Дедовичей – в 21:22 – 21:23, из Вязье – в 21:51 – 22:00; прибытие в Дно – в 22:15.

22 и 29 сентября отменяются поезда № 6516 Новосокольники – Дно и № 6515 Дно – Новосокольники.

Также изменяется расписание поезда № 8761. Отправление из Дно осуществляется в 4:35, из Вязье – в 4:52, из Дедовичей – в 5:25 – 5:26, из Судомы – в 5:36 – 5:46, из Плотовца – в 5:58 – 6:00, из Чихачево – в 6:14 – 6:20, из Ашево – в 6:33 – 6:34, из Лозовиц – в 6:49 – 6:53, из Сущево – в 7:10 – 7:12, из Загоскино – в 7:22 – 7:23, из Локни – в 7:40 – 7:41, из Стримовичей – в 7:53 – 7:55, из Самолуково – в 8:11 – 8:12, из Киселевичей – в 8:38 – 8:43, из Шубино – в 8:55 – 8:56, прибытие в Новосокольники – в 9:10.

Помимо этого, изменится расписание поездов № 6721 и № 6722 Псков – Великие Луки. Отправление из Великих Лук будет в 3:50, из Воробецкой – в 3:58, из Гущино – в 4:06 – 4:08, из Новосокольников – в 4:20 – 4:28, из Шубино – в 4:40 – 4:41, из Киселевичей – в 4:49, из Самолуково – в 5:01, из Стримовичей – в 5:09, из Локни – в 5:17 – 5:19, из Загоскино – в 5:34 – 5:38, из Сущево – в 5:49 – 5:52, из Лозовиц – в 6:03, из Ашево – в 6:11, из Чихачево – в 6:19 – 6:21, из Плотовца – в 6:32, из Судомы – в 6:40, из Дедовичей – в 6:48 – 6:50, из Вязье – в 7:06, из Дно – в 7:17 – 7:35, с 557-го километра – в 7:37, из Рощи – в 7:54 – 8:02, из Порхова – в 8:15 – 8:17, из Лунево – в 8:32, из Подсевов – в 8:37, из Вешек – в 8:45, из Карамышево – в 8:53, из Кеби – в 9:02, из Берёзок – в 9:10, прибытие в Псков в 9:15.

Также 25 сентября отменяются поезда № 8768 и № 8761 на участке Ашево – Дно.

Ещё изменяется расписание движение поездов № 6511 Дно – Новосокольники. Отправление из Дно будет в 5:00, из Вязье – в 5:17 – 5:19, из Дедовичей – в 5:50 – 5:55, из Судомы – в 6:05 – 6:07, из Плотовца – в 6:19 – 6:20, из Чихачево – в 6:34 – 6:35, из Ашево – в 6:48 – 6:49, из Лозовиц – в 7:04 – 7:05, из Сущево – в 7:22 – 7:24, из Загоскино – в 7:34 – 7:35, из Локни – в 7:52 – 7:53, из Стримовичей – в 8:05 – 8:07, из Самолуково – в 8:23 – 8:24, из Киселевичей – в 8:50 – 8:51, из Шубино – в 9:03-9:06, прибытие в Новосокольники – в 9:20.

Отправление поезда № 6652 Дно – Морино из Дно – в 3:10, из Полонки – в 3:29 – 3:30, прибытие в Морино – в 3:48.

Также изменяется расписание поезда № 6651 Морино – Дно. Отправление из Морино будет в 4:00, из Полонки – в 4:18 – 4:19, а прибытие в Дно – в 4:39.