Топ-10 книг для осеннего чтения рекомендует профессор ПсковГУ

16:18, 18 сентября 2023, ПАИ

Книжную подборку новинок для чтения на осень составила профессор Псковского государственного университета Людмила Капитанова, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.



«Дорогие благожелательные читатели, оговорюсь в самом начале сегодняшнего разговора о поздних летних и ранних осенних новинках: книги, которых бы с нетерпением ждал читающий мир, отсутствуют. Однако верных поклонников Виктора Пелевина можно порадовать выходом очередного нового произведения писателя. «Путешествие в Элевсин» – это юбилейный, 20-й роман известного автора-постмодерниста. События в книге будут развиваться в мире уже вышедших книг писателя, но ее можно будет прочитать и без связки с предыдущими работами», – обратилась к читателям преподаватель ПсковГУ, рекомендуя первую книгу:

1. Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин»

2. Дэвид Гатерсон. Снег на кедрах

Многие книги, по словам эксперта, преимущественно для вечернего и выходного чтения. Возможно потому, что на улице осень. Во второй половине сентября выходит роман Дэвида Гатерсона, в которой будет... снег.

«Сам роман был написан почти тридцать лет назад, в 1994 году, издавался в России в 2005 году (прошел мало кем замеченный), экранизирован, мировая премьера состоялась в 1999 году. Я смотрела фильм «Заснеженные кедры» с Итаном Хоуком. Замечательный! И вот теперь переиздание. В центре повествования – судебное разбирательство, именно оно составляет сюжетный каркас романа. Но это и история первой любви, и размышление о счастье, и семейная сага», – подчеркнула профессор.

3. Кристин Ханна. «Улица светлячков»

Следующая рекомендация от Людмилы Капитановой – новый перевод романа Кристин Ханны «Улица светлячков», вышедший в 2022 году. «В нем присутствует пять сентябрей. Поэтому я смело называю его здесь и советую посмотреть одноименный сериал (2021 год, 2 сезона) по этой книге. От книги и сериала не оторваться», – отметила профессор ПсковГУ.

4. Шелби ван Пелт. Необычно умные создания. Перевод Анны Гайденко

Именно этот дебютный роман продержался на верхних строчках списков бестселлеров больше года.

«После смерти мужа Това работает ночной уборщицей в океанариуме городка Соуэлл-Бэй, моет полы, полирует стекла и... беседует с морскими обитателями. В океанариуме есть особенный житель – немолодой гигантский осьминог по имени Марцелл, философ и наблюдатель», – так описывает роман Людмила Капитанова.

5. Энн Тайлер. Французская косичка. Перевод Марии Александровой

Роман стал долгожданной новинкой классика. Смешной, полный радости, проницательный роман о семейных безднах.

6. Селеста Инг. Пропавшие наши сердца. Перевод Марины Извековой

Автор двух мировых бестселлеров: «Все, чего я не сказала» и «И повсюду тлеют пожары».

Мать исчезла, когда Чижу было девять лет. Однажды мальчик получает загадочное письмо, в котором только странные рисунки, и отправляется на поиски матери. Его путешествие станет возвращением к сказкам и историям, которые мать когда-то успела ему прочитать и которые он забыл.

Мэтры литературы

7. Оса Эриксдоттер. Фаза 3

Роман о высокой цене врачебной ошибки. О том, насколько беспомощной порой оказывается медицина и насколько непознанной вселенной – человеческий организм. А еще это роман о болезни Альцгеймера, от которой пока нет лекарств. Однако роман не пугает, напротив, он рождает совершенно иные чувства – сострадание, эмпатию, а возможно, и редкое сегодня качество – понимание.

8. Мишель Бюсси. Ты никогда не исчезнешь

2010 год. Мадди работает врачом в курортном приморском городке, она счастлива со своим десятилетним сыном Эстебаном. Но однажды летним днем Эстебан после утреннего купания в море побежал в булочную, до которой каких-то 150 метров, и бесследно исчез...

Мишель Бюсси – один из самых популярных французских авторов детективов. Он увлекся писательством, вдохновившись популярностью «Кода Да Винчи» Дэна Брауна и путешествием в Рим.

9. Дэниел Мейсон. Настройщик

Автор «Зимнего солдата». Его дебютный роман «Настройщик» был переведен на 27 языков.

Эдгар Дрейк живет в Лондоне вместе со своей семьей. Однажды ему приходится покинуть родной дом и размеренную жизнь в британской столице, чтобы отправиться с важной миссией в далекую и загадочную Бирму — для настройки антикварного и очень ценного инструмента. Путешествие затянется на много лет...

10. Выбор Людмилы Капитановой: Джон М. Форд. Люди ночи

Своим личным осенним выбором Людмила Капитанова назвала книгу Джона М. Форда. О «Людях ночи» пишут, что это экстраординарный роман об игре разведок и человеческом предательстве, текст, сплетающий прошлое и настоящее.

Главный герой романа – гениальный дешифровщик – совершает побег в мир литературы и погружается в изучение старинной рукописи, которая, возможно, принадлежит перу самого Кристофера Марло, старшего современника Шекспира. Ученый уверен: нигде нельзя надежней укрыться от мрачных тайн и убийств современности, чем в утерянной пьесе 400-летней давности. Никогда еще он так не заблуждался.