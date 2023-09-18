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Общество

Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие правила». Первый СТМ представлен в 700 салонах Tele2 в 37 регионах страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ООО «Т2 Мобайл»

Товары под торговой маркой «Другие правила» будут занимать отдельную полку в салонах оператора к концу 2023 года, а ещё через год, по планам компании, этой продукции будет отведена витрина. СТМ Tele2 соответствует концепции «Других правил» – с ярким нестандартным дизайном или кастомизированным решением под вкусы клиента.

Для запуска первого продукта под собственной торговой маркой Tele2 исследовала рынок батареек. Это соответствует задаче СТМ предлагать клиенту востребованный продукт по выгодной цене. Tele2 провела серию встреч с ключевыми вендорами элементов питания в России и мире. Однако многие бренды ушли с российского рынка, а оставшиеся были либо малоизвестны, либо не могли предложить интересные коммерческие условия дилерам Tele2. В результате компания решила запустить продажи батареек под брендом «Другие правила». После первого месяца продаж Tele2 сделает заказ на дополнительную партию. У компании уже есть предзаказы на поставки батареек от дилеров, развивающих другие торговые сети.

На проект по запуску собственной торговой марки «Другие правила» потребовалось девять месяцев. Первый этап приходится на конец сентября – оператор поставит товар в 700 салонов крупнейших дилеров. Проект охватывает 37 операционных регионов Tele2. В планах – расширять линейку товаров, продаваемых под торговой маркой «Другие правила».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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